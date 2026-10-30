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Състезателите на България спечелиха две титли и общо седем медала на световното първенство по триатъл

  • 30 окт 2026 | 19:17
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Състезателите на България спечелиха две титли и общо седем медала на световното първенство по триатъл

Състезателите на България спечелиха две титли и общо седем медала на световното първенство по триатъл във Фуншал (Португалия).

Спортът триатъл е част от модерния петобой, като включва многобой с три дисциплини - стрелба с лазерен пистолет, плуване и бягане.

Златни медали във Фуншал спечелиха Тодор Михалев, Томас Григоров и Йоан Атанасов в отборната надпревара при мъжете, както и Георги Илиев, Михаил Чакъров и Стиван Георгиев в отборния турнир при младежите до 22 години.

Участникът на олимпийските игри в Париж 2024 в модерния петобой Михалев взе още две сребърни отличия - в индивидуалното състезание, в което остана само на 2.8 секунди от спечелилия титлата италианец Николо Санчизи, както и при смесените щафети заедно с Никол Иванова.

Йоана Руменова се окичи със среброто при девойките до 22 години индивидуално, а в същата възрастова група световни вицешампиони станаха Йоана Руменова и Георги Илиев в смесената щафета.

Георги Илиев взе и бронз в индивидуалната надпревара за младежи до 22 години.

По-рано през седмицата българските национали си осигуриха още три отличия от световното първенство по биатъл (бягане и плуване) също във Фуншал. Шампиони при младежите станаха Йоана Руменова и Васил Топалов в смесената щафета, със сребро се окичиха Томас Григоров, Тодор Михалев и Йоан Атанасов в отборното състезание при мъжете, а бронз взеха Йоана Попова и Александър Мерджов в смесената щафетна надпревара до 15 години.

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