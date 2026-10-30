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Михаил Атанасов спечели бронз до 14 години за Купа Свечников

  • 30 окт 2026 | 18:25
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Михаил Атанасов спечели бронз до 14 години за Купа Свечников

Михаил Атанасов сложи отлично начало на българското участие в силния международен турнир на сабя за Купа Свечников. Той спечели бронзов медал с уверена игра в конкуренцията на 64 състезатели от 14 държави. Надпреварата започна днес в зала София в столицата, а до неделя на пътеките ще излязат над 800 сабльори от 28 държави.

Михаил Атанасов (Свечников) излезе от групите със силна игра – 6 победи от 6 срещи. В директните елиминации той победи във втори кръг Мартин Пинеда Рикелме от Испания с 15:10, а след това отстрани и Панайотис Гулиелмос Захарапулос от Гърция с 15:12. В двубоя за място на почетната стълбичка българинът надделя над Матю Айдан Тагуино от Филипините с 15:11. В срещата за място във финала Атанасов отстъпи пред Михай Александру Тугуи от Румъния с 8:15 и заслужи бронзовия медал.

От останалите български сабльори от групите излязоха Дамян Мйежвински (Пловдив БГ), Петър Петров (Ахил), Калоян Боев (Младост), Мартин Начев (Младост), Петър Иванов (Корсар), Боян Топалов (Младост), Владимир Желязов (Младост), Росалин Ангелов (Корсар), Мартин Иванов (Пловдив БГ), Йоан Диков (Корсар). От групите не излязоха Константин Петров (Младост), заел 61 място в крайното класиране.

Загуби в първия кръг на елиминациите загуби записаха Йоан Диков (заел 49-50 място в крайното класиране),Росалин Ангелов (40 място), Владимир Желязов (39 място), Боян Топалов (38 място). Във втория кръг отпаднаха Калоян Боев (20 място в крайното класиране), Петър Иванов (26 място), Мартин Иванов (32 място). 

В срещата за място в топ 8 Дамян Мйержвински победи Мартин Начев с 15:11, с което Начев завърши турнира на 10 място. Петър Петров отстъпи пред Ясонас Нтивис от Гърция с 10:15 и завърши турнира на 9 място. 

В двубоя за място сред медалистите Дамян Мйержвински отстъпи пред Виталий Недопас от Украйна с 8:15 и зае 5 място в крайното класиране.

При жените до 14 години на пътеките излязоха 71 състезателки от 11 държави, сред които 9 българки. 6 от тях излязоха от групите, като най-добро класиране записа Стелияна Йорданова от Корсар – 25 място в крайното класиране. Ралица Корсева от Корсар също влезе сред най-добрите 32 и завърши на 31 място. Лора Кокоцински от Тамплиер е на 39 място, Лора Ганева от Корсар е 42-ра, Александра Минчева от ЦСКА е 45-47-а, Елиа Тонева от Пловдив БГ е 50-та, Сиана Тодорова от Корсар е 63-а, Зорница Рускова от Младост е 65, а Анита Комитска от Тамплиер е 67-а.

Утре състезанието продължава с индивидуалните боеве при кадетите и отборната надпревара при кадетките.

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