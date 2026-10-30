Световната хокейна федерация се възмути на връщането на Русия

Международната федерация по хокей на лед (IIHF) изрази разочарованието си от решението на Спортния арбитражен съд (CAS) да позволи на Руската федерация по хокей на лед да включи руски отбори във всички първенства под егидата на IIHF с незабавно действие.

Ето какво написаха на сайта си от IIHF:

"IIHF не е съгласна с тази част от решението и продължава да поддържа позицията, че предприетите от нея мерки са били необходими за гарантиране на безопасността и сигурността на всички участници, както и за защита на честността и целостта на нейните състезания.

Въпреки че IIHF уважава правомощията на Спортния арбитражен съд и ще се съобрази с неговото решение, постановеният резултат не премахва опасенията, които са били в основата на предишните ѝ оценки.

Full statement on the Court of Arbitration for Sport's decision today on Russian participation in IIHF Championships: https://t.co/dXa7pswROt https://t.co/NIdLQ2I1et — IIHF (@IIHFHockey) October 30, 2026

Решението има и сериозни практически последици за състезанията, чиято подготовка вече е в напреднал етап. Промените в състава на участниците изискват мащабна координация със съответните национални федерации, организационни комитети и власти в страните домакини. Това включва преразглеждане на форматите на състезанията, програмите, организацията на пътуванията и настаняването, както и мерките за безопасност и сигурност.

Решението на CAS не отчита тези практически обстоятелства, които не позволяват незабавното му изпълнение.

Решението се отнася до участието на Русия в следните първенства:

Световно първенство по хокей на лед за мъже през 2027 г.

Световно първенство по хокей на лед за младежи през 2027 г.

Световно първенство по хокей на лед за жени през 2027 г. (ноември 2027 г.)

Световно първенство по хокей на лед за девойки до 18 години през 2027 г.

Световно първенство по хокей на лед за юноши до 18 години през 2027 г.

IIHF ще направи спешна оценка на необходимите действия и времето, което ще бъде нужно за изпълнение на решението, както и за справяне с организационните последици от него. Безопасността на всички участници и запазването на честността и целостта на всяко първенство ще останат основни приоритети в този процес.

Допълнителна информация относно изпълнението на решението и практическата организация на засегнатите състезания ще бъде предоставена своевременно."

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