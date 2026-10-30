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Пламен Крумов: Закономерен резултат, няма да променяме начина си на игра

  • 30 окт 2026 | 16:32
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Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов определи като закономерно равенството 0:0 срещу Вихрен (Сандански). Наставникът поздрави двата отбора за показаното на терена и благодари на привържениците за подкрепата.

„Искам да поздравя двата отбора за мъжкия футбол, който изиграха. Искам да поздравя и хората, които ни подкрепиха днес. Ние сме новак в групата, това е пътят. Познаваме се вече доста добре с момчетата. Общо взето, закономерен резултат“, заяви Крумов.

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Треньорът коментира и промените в състава, които е направил непосредствено преди двубоя заради метеорологичните условия.

„Начина на игра със сигурност няма да го променяме, но ще бъде доста трудно. До вчера тренирахме един състав, а днес имаше няколко промени. Всичко беше съобразено с метеорологичните условия“, добави наставникът на Рилски спортист.

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