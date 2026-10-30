Владимир Манчев: Трудно беше на този терен

Старши треньорът на Вихрен Владимир Манчев говори след нулевото равенство с Рилски спортист в Самоков. Мачът беше дебютен за новия наставник на "еделвайсите", който наследи на поста Борислав Кьосев.

"Днес беше много трудно и за двата отбора. Всички на терена дадоха всичко от себе си. На моменти имаше и нелош футбол. Опитахме се да контролираме топката. Все още искам много повече неща, но е невъзможно да се изградят тези автоматизми за 3-4 тренировки. Тези условия не ни помагат, но въпреки всичко, съм благодарен на играчите, че се раздадоха докрай. Имахме ситуации да отбележим, домакините също имаха. Ние играхме за победа до края и така ще бъде във всеки мач.

Вихрен сгреши и в Самоков

Не смятам, че имаше удари към нашата врата, които вратарят трябваше да спасява. Трудно беше на този терен. С оглед на ситуацията смятам, че е добре, че не загубихме. Надявам се през следващата седмица да имаме добри новини за контузените футболисти.

Когато бях поканен на разговори, това, което ръководството има като цел - отборът да играе атрактивен футбол и да се гонят предните позиции, е това, което искам и аз. Тук имаме съвпадение. Ще ни отнеме време отборът да заиграе по начина, по който искам аз. Първото ми впечатление е доста позитивно.

Ако нямаше потенциал, нямаше да се хвана за тази работа. В момента е трудно, защото липсват състезатели. Когато сме окомплектовани, ще бъдем един от отборите с най-много качество. Ще преценим дали ще имаме нужда от подсилване през зимната пауза. Имаме доста добър отбор за нивото на Втора лига", каза Манчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto