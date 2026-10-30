Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)

Владимир Манчев: Трудно беше на този терен

  • 30 окт 2026 | 16:27
  • 174
  • 0

Старши треньорът на Вихрен Владимир Манчев говори след нулевото равенство с Рилски спортист в Самоков. Мачът беше дебютен за новия наставник на "еделвайсите", който наследи на поста Борислав Кьосев.

"Днес беше много трудно и за двата отбора. Всички на терена дадоха всичко от себе си. На моменти имаше и нелош футбол. Опитахме се да контролираме топката. Все още искам много повече неща, но е невъзможно да се изградят тези автоматизми за 3-4 тренировки. Тези условия не ни помагат, но въпреки всичко, съм благодарен на играчите, че се раздадоха докрай. Имахме ситуации да отбележим, домакините също имаха. Ние играхме за победа до края и така ще бъде във всеки мач.

Вихрен сгреши и в Самоков
Вихрен сгреши и в Самоков

Не смятам, че имаше удари към нашата врата, които вратарят трябваше да спасява. Трудно беше на този терен. С оглед на ситуацията смятам, че е добре, че не загубихме. Надявам се през следващата седмица да имаме добри новини за контузените футболисти.

Когато бях поканен на разговори, това, което ръководството има като цел - отборът да играе атрактивен футбол и да се гонят предните позиции, е това, което искам и аз. Тук имаме съвпадение. Ще ни отнеме време отборът да заиграе по начина, по който искам аз. Първото ми впечатление е доста позитивно.

Ако нямаше потенциал, нямаше да се хвана за тази работа. В момента е трудно, защото липсват състезатели. Когато сме окомплектовани, ще бъдем един от отборите с най-много качество. Ще преценим дали ще имаме нужда от подсилване през зимната пауза. Имаме доста добър отбор за нивото на Втора лига", каза Манчев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 6228
  • 4
Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

  • 30 окт 2026 | 09:43
  • 8698
  • 7
Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

  • 30 окт 2026 | 09:24
  • 2175
  • 11
Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

  • 30 окт 2026 | 08:33
  • 961
  • 0
Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

  • 30 окт 2026 | 08:31
  • 824
  • 0
Йордан Миленов: Оспорван мач

Йордан Миленов: Оспорван мач

  • 30 окт 2026 | 08:28
  • 543
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

  • 30 окт 2026 | 16:07
  • 971
  • 3
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 12081
  • 20
Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 12189
  • 37
Вихрен сгреши и в Самоков

Вихрен сгреши и в Самоков

  • 30 окт 2026 | 16:05
  • 3403
  • 6
Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 6228
  • 4
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

  • 30 окт 2026 | 11:22
  • 14959
  • 32