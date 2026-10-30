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Купа "Свечников" събира над 800 бъдещи звезди във фехтовката

  • 30 окт 2026 | 15:14
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Купа "Свечников" събира над 800 бъдещи звезди във фехтовката

Повече от 800 бъдещи звезди във фехтовката излизат от днес до неделя на пътеките в зала "София" в битка за призовите места на турнира за купа "Свечников", съобщиха организаторите.

Надпреварата на младите сабльори и сабльорки от 28 държави започва с боевете във възрастова група до 14 години. Утре стартират състезанията при кадетите и кадетките. В събота ще бъдат определени медалистите при кадетите индивидуално и кадетките отборно, а в неделя – при кадетките индивидуално и кадетите отборно.

Турнирът е сред най-силните в света за възрастовата и е валиден за Европейската купа. Главен рефер е Васил Миленчев - съдия номер 1 в света на сабя.

Организатори са фехтовален клуб "Свечников", Българска федерация по фехтовка и Българска фехтовална академия.

Състезанието ще се проведе с подкрепата на Столична община, Фондация София – Европейска столица на спорта и Кока-Кола България.

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