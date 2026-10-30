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Отбор от областните групи покани ЦСКА за приятелски мач

  • 30 окт 2026 | 13:25
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Отбор от областните групи покани ЦСКА за приятелски мач

Ръководството на ФК Дреновец отправи официална покана към ръководството на ЦСКА за приятелска среща. Тя е адресирана до изпълнителния директор на "червените" Вангел Вангелов и председателя на клуба на ветераните Радослав Здравков.

Ето какво гласи съобщението:

"ФК Дреновец, село Дреновец, област Видин, Ви кани за приятелска футболна среща в нашето село за ден и час избран от Вас за периода 20.04-20.05.2027 година, за да направим истински футболен празник на нашето село, област Видин и област Монтана.

Искрено се надяваме, че ще се отзовете на нашата показа, за което искрено Ви благодарим!".

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