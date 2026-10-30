Нов главен двубой за UFC Вегас 124 след отпадането на мача между Бонфим и Брейди

Предстоящото събитие UFC Вегас 124 има нов водещ сблъсък. В центъра на октагона в залата „Мета Апекс“ следващата събота ще се изправят бойците от тежка категория Уалдо Кортес-Акоста (17-4) и Джони Уокър (23-10), потвърдиха източници пред mmafighting.com.

Новината за битката, организирана в кратък срок, бе първоначално съобщена от Лаерте Виана в Х. Заради късното включване на състезателите все още предстои да се уточни дали срещата ще бъде в три или в пет рунда.

Промяната в бойната карта се наложи, след като първоначално планираният главен двубой в полусредна категория пропадна. Шон Брейди получи травма и трябваше да се оттегли от двубоя срещу Габриел Бонфим. В резултат на това Бонфим също няма да участва на 7 ноември и ще бъде пренасочен към следващо събитие на организацията.

Кортес-Акоста ще търси задължителен успех, за да спре серия от две поредни поражения по точки от Къртис Блейдс и Александър Волков. Преди това той записа отлична поредица от 8 победи в 9 срещи, която го изкачи в челната десетка на дивизията, включвайки нокаути над съперници като Дерик Люис, Шамил Газиев и Анте Делия.

От своя страна Джони Уокър, дългогодишен водещ боец в полутежка категория, направи впечатляващ преход при най-тежките през октомври. Тогава той постигна зрелищна победа с нокаут след удар с коляно срещу Мик Паркин на UFC 332.

Във втория по важност мач на вечерта на UFC Вегас 124 феновете ще наблюдават ключов сблъсък в категория сламка между водещите претендентки Татяна Суарес и Вирна Джандироба.

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