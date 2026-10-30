Барселона гази в женската Шампионска лига

Барселона разгроми датския Кьоге с 8:0 като гост в мач от третия кръг на основната фаза на женската Шампионска лига. Победителите вече са с 9 точки и е единственият отбор с пълен актив от точки след първите три кръга. Кьоге е с 3 точки и е 11-и във временното класиране.
През първата част каталунките реализираха само две попадения. В 12-ата минута Каролин Греъм бе точна от дузпа, а 21 минути след това се разписа Ева Пажор.
През второто полувреме точни за гостите бяха Есме Брухтс, Патрисия Гихаро, Клара Серажорди, Кика Назарет и Клаудия Пина на два пъти.
В друг мач от Шампионската лига на дамите Манчестър Сити и Пари Сен Жермен не се победиха, правейки равенство 1:1.
СНИМКА: FC Barcelona Femení