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Енчо Керязов се срещна с представители на спортните клубове в Ловеч

  • 29 окт 2026 | 15:46
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Енчо Керязов се срещна с представители на спортните клубове в Ловеч

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с над 20 представители на спортните клубове в Ловеч. Преди това той посети и спортната зала в града.

Пред журналисти министърът отбеляза, че в Ловеч има треньори, посветили живота си на спорта, както и млади хора, които, освен че са се доказали като спортисти, заявяват готовност да работят за българския спорт. По думите му наличието на подготвени треньори, които са готови да работят с деца и младежи, е важен потенциал за развитието на спорта.

Министърът посочи, че залата, чието реновиране е започнало с участието на общината и родители, трябва да бъде довършена. Той е информирал представителите на клубовете за възможността да кандидатстват за финансиране и оборудване по различни програми на Министерството на младежта и спорта.

По думите му основното желание на спортната общност в Ловеч е да разполага с нова многофункционална спортна зала. Според министъра тя трябва да предоставя условия както за тренировъчен процес, така и за организиране на спортни събития.

Според Енчо Керязов подобни събития могат да помогнат за привличането на повече деца към спорта, като им дадат възможност да видят на живо утвърдени състезатели и да се мотивират да започнат да тренират.

Министърът каза още, че представителите на клубовете са поставили и въпроса за отварянето на училищните дворове за свободно практикуване на масов спорт. Керязов посочи, че това е в правомощията на общината, като изрази подкрепа за идеята, но обърна внимание и на отговорността за сигурността на хората, които използват училищните пространства. По думите му директорите на учебните заведения трябва да преценят как да бъде гарантирана безопасността, включително чрез физическа охрана или видеонаблюдение.

Той благодари на народния представител Ивет Горанова за поканата да бъде в Ловеч. Това е първото ми посещение тук, надявам се и вярвам, че няма да е последното, каза още Керязов.

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