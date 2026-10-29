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Милуоки Брюърс триумфира с първата си титла от Мейджър лийг бейзбол

  • 29 окт 2026 | 15:01
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Милуоки Брюърс триумфира с първата си титла от Мейджър лийг бейзбол

Милуоки Брюърс спечели първата си титла от Мейджър лийг бейзбол (МЛБ) след успех с 4:1 в мач номер 5 от финалната серия срещу Тампа Бей Рейс. Така тимът от щата Уисконсин сложи край на 57-годишно чакане за триумф във водещото бейзболно първенство в света.

Успехът слага край на кампания, в която Милуоки спечели 103 мача и доминираше в централната дивизия на Националната лига. Там Брюърс победиха Сан Диего Падрес и Лос Анджелис Доджърс в последователни серии, за да стигнат до финалите в МЛБ, допускайки само две поражения по пътя към трофея.

"Знам, че градът чака това от много дълго време, така че сме щастливи да донесем титлата при тях. Нямам търпение да се върна там, за да го отпразнуваме", заяви ветеранът Крисчън Йелич, който е с отбора от 2018 година, цитиран от агенция Ройтерс.

Един от героите за Брюърс във финала Джейкъб Мисиоровски благодари на феновете за подкрепата, след като изигра 5 2/3 ининга без да даде точка на съперника.

"Те ни подкрепят през цялата година, както и през миналите години, а това беше невероятно", заяви десничарят.

Уилям Контрерас беше избран за Най-полезен играч във финалната серия, а 22-годишният Купър Прат се превърна в първия новобранец, който записва поне по един удар в шест поредни излизания на плочата в подобна серия.

За тима на Милуоки, който е основан през 1969 година като Сиатъл Пайлътс, това беше едва второ участие във финалите на МЛБ след 1982-ра, когато отстъпват в седем мача срещу Сейнт Луис Кардиналс.

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