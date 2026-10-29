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Организаторите на Игрите в Лос Анджелис представиха официалния слоган „Stars Align“

  • 29 окт 2026 | 03:59
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Организаторите на Игрите в Лос Анджелис представиха официалния слоган „Stars Align“

Организаторите на Олимпийските и Параолимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година представиха „Stars Align“ като официален слоган, формулирайки мотото като среща на спортната подготовка през целия живот и светлината на прожекторите на столицата на развлеченията.

Кампанията дебютира в сряда с 60-секундно промоционално видео, насочено към хита на Red Hot Chili Peppers „Can't Stop“, показващо забележителности в Южна Калифорния, включително знака на Холивуд и обсерваторията Грифит.

Докато слоганът естествено извиква холивудски блясък, главният маркетинг директор на Лос Анджелис 2028 Алекс Мерчан заяви, че организационният комитет е искал посланието да предефинира съвременните възприятия за съдбата.

„Stars Align“ за нас не се основава на късмет. То се основава на усилия и ангажираност. „Stars Align“ е когато подготовката среща възможността, ние създаваме нещо изключително“, каза Мерчан.

Следвайки традицията на мотото на градовете домакини – като „Обединени от емоцията“ на Токио 2020 и „Отворени игри“ на Париж 2024 – Лос Анджелис се стреми да завладее както световната спортна сцена, така и местната идентичност.

Мерчан подчерта, че лозунгът се простира отвъд очакваните 15 000 спортисти, за да включи местните хора, доброволци и малки предприятия, участващи чрез инициативи като програмата за доставчици „Местна автентичност“ на Лос Анджелис.

„Да, ще отпразнуваме тези спортисти, но не можем да изпуснем от поглед, че тези Игри ще бъдат осъществени от всички звезди, които участват в тяхното провеждане“, каза Мерчан, добавяйки, че кампанията служи като покана към общността да се ангажира рано.

Олимпийските игри са планирани да бъдат открити на 14 юли 2028-а, последвани от Параолимпийските игри на 15 август.

Обявяването на лозунга представлява важен етап в ескалираща търговска и културна кампания, насочена към 2028-а, която в крайна сметка ще включва маршрута на щафетата през всички 50 щата и представянето на официалния талисман. 

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