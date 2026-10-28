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Късен гол на Ундав измъкна Щутгарт срещу 10 от Падерборн

  • 28 окт 2026 | 21:24
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Късен гол на Ундав измъкна Щутгарт срещу 10 от Падерборн

Щутгарт победи трудно с 1:0 като гост Падерборн в друг от сблъсъците между елитните тимове от 2-рия кръг за Купата на Германия. Миналогодишните финалисти измъкнаха победата след късен гол на капитана си Дениз Ундав в последната 90-ата минута. Швабите бяха улеснени от факта, че играчите на Падерборн останаха с 10 души още към края на първата част.

Изненадващо или не, домакините започнаха по-добре двубоя и имаха две отлични възможности да открият резултата. Още в 4-ата минута Дениз Цайтлер излезе сам срещу стража на елитния тим Фабиан Бредлоу, който спаси. Малко след това пък Марвин Пирингер с глава нацели страничната греда на Щутгарт. В 37-ата минута обаче в двубоя настъпи ключов момент. Каурин Курда от Падерборн извърши много грубо нарушение отзад срещу Билал Ел Ханус и бе изгонен с директен червен картон.

Малко преди края на първата част Щутгарт можеше бързо да се възползва от численото си предимство, но Максимилиан Мителщет имаше малшанса да нацели напречната греда с добрия си далечен шут.

През втората част Щутгарт понатисна съперника си. В средата на полувремето Ермедин Демирович направи два сериозни пропуска, след като излезе очи в очи със стража на домакините Маркус Шуберт, но вратарят и двата пъти спаси наглед сигурните попадения. Все пак натискът на швабите се отплати в последната минута от редовното време. Резервата Крис Фюрих намери в наказателното поле Дениз Ундав, а капитанът отблизо отбеляза решителния гол за 0:1. След това резервата Дженан Пейчинович можеше и да удвои, но направи непростим пропуск.

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Снимки: Gettyimages

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