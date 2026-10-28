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Струмска слава и дубълът на Левски с голово реми

  • 28 окт 2026 | 17:54
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Струмска слава и дубълът на Левски с голово реми

Струмска слава и дублиращият отбор на Левски завършиха при равенство 2:2 в среща от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Първото полувреме бе доста интересно. Още в началните минути на срещата Александър Аспарухов центрира добре в наказателното поле на гостите. Там Борислав Николов овладя топката и стреля, но защитник блокира удара му. Последва добра възможност и за столичани, но Иво Мотев не успя да засече прострелното центриране.

В 24-ата минута Славата излезе напред в резултата. Денис Мицаков подаде към Аспарухов, капитанът овладя топката и с успоредно на голлинията подаване намери непокрития на далечната греда Борислав Николов, който отбеляза за 1:0.

Само шест по-късно гостите изравниха. Денис Милетиев получи извеждащо подаване, надбяга противников защитник и с удар в далечния ъгъл на вратата, пазена от Йордан Димитров, отбеляза за 1:1.

В 31-вата минута Валентин Архипов с дрибъл нахлу в наказателното поле на Левски и стреля коварно в долния ляв ъгъл на вратата на Емилов, но вратарят изби топката в корнер.

В 37-ата пълният обрат бе факт. Денис Милетиев получи подаване в близост до наказателното поле и с отлично пласиран изстрел отбеляза за 2:1 в полза на гостите от София. 

С началото на втората част радомирци тръгнаха в атака. Опасен удар на Китан Василев не намери целта, а шут на Румен Гьонов попадна в ръцете на вратаря.

В 60-ата минута, след ъглов удар за гостите, топката стигна до Китан Василев в близост до централната линия. Бързоногият футболист се откъсна сам срещу вратаря, преследван от защитник, и от вратарското поле стреля, но ударът му премина встрани от целта.

Последва опасен удар от сериозна дистанция на Боян Стойнев, който вратарят Емилов отрази с вещина. В даденото от съдията четириминутно продължение Славата получи 11-метров наказателен удар, след като Денислав Мицаков беше повален в наказателното поле. С изпълнението се нагърби Китан Василев, който с премерен удар в обратния на вратаря ъгъл оформи крайното 2:2.

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