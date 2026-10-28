Олимпийските медалистки Тайбе Юсеин и Лора Христова получиха дипломите си от НСА

В тържествена церемония над 300 бакалаври и магистри получиха дипломите си за завършено висше образование в Национална спортна академия. Абсолвентската промоция се проведе на 28 октомври в Многофункционалната спортна зала.

Водещ на церемонията беше проф. Христо Андонов, заместник-ректор по учебната работа, а ректорът на НСА проф. Красимир Петков поздрави абсолвентите с приветствие.

Проф. Красимир Петков акцентира върху важността на дипломирането като паметно събитие за всеки млад човек. Ректорът изтъкна високата стойност на придобитите знания и умения и пожела на дипломантите да ги използват по най-добрия за тях начин, за да изградят успешна професионална кариера. Проф. Петков изрази благодарност към родителите за проявената от тях подкрепа.

В духа на академичната традиция ректорът връчи дипломите на най-изявените абсолвенти – отличниците от трите факултета на НСА и шампионите на големи спортни форуми.

С най-висок успех сред бакалаврите завършиха Станислава Сарандева (факултет „Спорт“, специалност „Плуване“, успех 5.99), Тодор Левенов (факултет „Педагогика“, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, успех 5.96) и Георги Попов (факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, специалност „Кинезитерапия“, успех 5.74).

При магистрите три дами се дипломираха с пълно отличие във факултет „Педагогика“ - Веселина Пантелеева, Ирина Иванова и Стилияна Джурова. Във факултет „Спорт“ с най-висок успех е Георги Зографов (магистърска програма „Спорт, фитнес, здраве“, успех 5.98), а във факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ отличник на випуска е Веселин Масларов (магистърска програма „Кинезитерапия“, успех 5.88).

С бурни аплодисменти бяха приветствани плеяда шампиони, прославили страната ни. Дипломирани бакалаври на НСА са олимпийската бронзова медалистка в биатлона Лора Христова, трикратният европейски шампион по борба Кирил Милов, европейската шампионка по биатлон Валентина Димитрова, световният шампион по муай тай Мартин Копривленски, първата българка със световна титла в модерния петобой Светла Згурова, световната шампионка с ансамбъла по естетическа групова гимнастика Христиана Ковачева и европейският шампион по карате Виктор Байчев.

В магистърската програма „Спорт за високи постижения“ се дипломираха звездите на българската борба Тайбе Юсеин - олимпийска бронзова медалистка и световна шампионка и Георги Вангелов - медалист от световни и европейски първенства, както и петкратната европейска шампионка по бадминтон на двойки Стефани Стоева. Някои от елитните спортисти не присъстваха на церемонията заради участията си в състезания.

Абсолвентите получиха дипломите си от деканите и зам.-деканите доц. Емил Атанасов и доц. Иван Славчев - факултет „Спорт“, доц. Вера Антонова и проф. Тодор Маринов – факултет „Педагогика“, проф. Николай Попов и доц. Кръстьо Згуровски – факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“.

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