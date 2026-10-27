Студенти и ученици премериха сили в турнир по тенис на маса в Свищов

Турнир по тенис на маса, посветен на 90-годишнината от създаването на свищовската Стопанска академия (СА) „Димитър А. Ценов“, се проведе в реновираната зала при Корпус „Юг“ в Свищов. Това съобщиха за БТА от Младежкия център в дунавския град. От там уточниха, че спортната надпревара се осъществява по проект „Устойчиво развитие на Младежки център - Свищов“, по договор между Министерството на младежта и спорта и Община Свищов, по Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028), а в събитието се включиха студенти от Стопанската академия и ученици от училищата в Свищов.

Идеята за турнира се роди по време на среща с представители на ученическите и студентските съвети, проведена в Младежкия център, каза ръководителят на институцията Кръстина Александрова. Тя допълни, че инициативата е пример как чрез диалог, споделени идеи и активно младежко участие могат да се реализират събития, които обединяват младите хора и насърчават сътрудничеството между училищната и академичната общност.

Първото място при момичетата спечели Ивайла Димитрова от Средно училище (СУ) „Николай Катранов“, второто място зае Мериан Мехмедова от Свищовската професионална гимназия (СПГ) „Алеко Константинов“, а третото място е за Илияна Георгиева от СУ „Цветан Радославов“.

В категорията на момчетата шампионския медал е за Симеон Василчев от СУ „Николай Катранов“, второ място за Иван Бернардов също от СУ „Николай Катранов“, а третото място е поделено между Симеон Колев от СУ „Димитър Благоев“ и Николай Русанов от СУ „Николай Катранов“

От Младежкия център поздравиха всички участници за проявения ентусиазъм, спортсменство и желание за изява, и изказаха благодарност към съорганизаторите и домакини от СА „Димитър А. Ценов“ и съдийската колегия.

Състезанието се превърна във възможност за изграждане на нови приятелства, насърчаване на активния начин на живот и популяризиране на спортните ценности сред младите хора. Събитието допринесе за отбелязването на значимата годишнина на Академията и показа, че добрите идеи намират своята реализация, когато младите хора имат възможност да участват активно в обществения живот, подчертаха от Младежкия център.

Преди дни свищовската академия бе домакин на Националния университетски шампионат по тенис на маса, организиран от Асоциацията за университетски спорт „Академик“.

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