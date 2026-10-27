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Отложиха още един мач от Лига 1 заради протестите във Франция

  • 27 окт 2026 | 16:23
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Отложиха още един мач от Лига 1 заради протестите във Франция

Още един мач от френската Лига 1 през уикенда бе преместен заради очакваните протести в страната и това е срещата между Олимпик Лион и Анже. Това се прави по настояване на властите, съобщи радио "Монте Карло". Мачът трябва да се играе в събота от 21:45 часа българско време, но е преместен за неделя в 18:15 часа на стадион "Групама". От Лигата обявиха, че са взели това решение по искане на Префектурата на Рона.  Това става третият мач от кръга, който е преместен, като преди него това става с двубоите Ница - Рен и Лориен - Брест. Мачът в Ница ще се играе ден по-рано - в петък от 217"5 часа, а бретонското дерби между Лориен и Брест бе преместено за понеделник в 21:45 часа. 

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Снимки: Gettyimages

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