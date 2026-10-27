Спорт без бариери: Българско участие в iSportFest 2026 в Испания

Шестима български атлети с интелектуални затруднения взеха участие в международния спортен фестивал Fiesta del Deporte: iSportFest 2026, проведен в Мурсия и Картахена, Испания. В периода 21–26 октомври 2026 г. българската делегация, представляваща Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС), се включи в международни спортни и

образователни дейности, насочени към насърчаване на приобщаването, равните възможности и активното участие на хората с интелектуални затруднения в спорта.

България беше представена от Ангел Бояджиев, Димитър Тенчев, Моника Иванова, Никола Тагарев, Нина Ал Рифаи и Храбър Натов, придружавани от доц. Стефка Джобова и доц. Ивелина Кирилова – преподаватели в Национална спортна академия „Васил Левски“ и експерти в областта на адаптираната физическа активност и спорт, Христо Панчев – треньор, и Йоанна Дочевска – мениджър на проекта от страна на АРБС.

Международният фестивал, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз събра участници и организации от 13 европейски държави, които имаха възможност да се включат в разнообразна програма с над 100 вида спорт, включително водни, плажни и градски спортове, както и практически и интерактивни занимания. Съвместните дейности предоставиха възможност за спортна изява, обмен на опит и създаване на нови приятелства между участници с различни способности и нива на подготовка. В рамките на конферентната програма, АРБС представи инициативата #SPORT – Strengthening Potentials through Opportunities, Respect, and Team-spirit, насочена към хората с интелектуални затруднения в България и Турция. Проектът съчетава спортни дейности и международни лагери с изграждане на капацитет на треньори и спортни администратори за прилагане на адаптирани и приобщаващи спортни практики, като повече информация е налична на www.sportinclusion.org.

За българските атлети участието в iSportFest 2026 беше много повече от спортно предизвикателство. Международната среда, новите преживявания и възможността да бъдат част от голямо европейско събитие допринесоха за насърчаване на тяхната самостоятелност, увереност и социални умения. Подобни инициативи показват значението на спорта като средство за изграждане на приобщаваща среда, в която всеки човек има възможност да участва, да се развива и да бъде приет.

Фестивалът се организира в рамките на европейска инициатива, координирана от Университета в Мурсия, като обединява усилията на организации от различни държави за създаване на повече възможности за приобщаващ спорт. Участието на АРБС затвърди ангажимента на организацията към развитието на адаптираната физическа активност и спорт и разширяването на международното сътрудничество в тази област. iSportFest 2026 още веднъж показа, че спортът е универсален език, който преодолява различията, създава приятелства и дава възможност на всеки да бъде част от общността.

Fiesta del Deporte: iSportFest 2026 (101245372) е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат единствено на автора/авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Европейският съюз и EACEA не носят отговорност за тях.

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