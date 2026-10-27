Бяла ще играе и двете срещи от турнира за Купата на EHF в Турция

Женският хандбален отбор на Бяла ще играе и двете срещи от третия кръг от турнира за Купата на EHF за жени в Бодрум, Турция, с тамошния Ялъкавак Спор. Това съобщи за БТА кметът на Бяла Димитър Славов.

Срещите ще се състоят на 13 и на 15 ноември тази година. Причината Бяла да играе и двата мача в Турция е споразумение с клуба от Бодрум. "Турският отбор е много силен - с именити чужденки от Камерун, Франция, Нидерландия и Русия", каза Славов.

Бяла достигна до третия кръг на евротурнира, след като отстрани израелския Холон. Българският хандбален шампион елиминира гостуващия тим на 4 октомври тази година след изпълнение на дузпи.

Димитър Славов поздрави и състезателките на Бяла Лидия Ковачева, Мелина Спасова, Габриела Георгиева и Гергана Ефтимова за силната им игра в националния отбор на България при гостуването на 25 октомври на Италия в срещата-реванш от първия кръг на квалификациите за световното първенство. Момичетата на Росица Бакърджиева отпаднаха от надпреварата, но постигнаха престижно равенство - 27:27, а за играч на мача бе обявен капитанът на хандбалния клуб на Бяла Лидия Ковачева, която отбеляза 12 гола.

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