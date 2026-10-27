Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Джей Зи ще бъде голямата звезда в шоуто на полувремето на Супербоул

  • 27 окт 2026 | 09:10
  • 477
  • 0
Джей Зи ще бъде голямата звезда в шоуто на полувремето на Супербоул

Рапърът и музикален продуцент Джей Зи ще бъде основната фигура в шоуто на полувремето на Супербоул през следващия февруари, съобщава Националната футболна лига на САЩ (НФЛ). Мачът за титлата в шампионата по американски футбол е насрочен за 14 февруари в Лос Анджелис.

Халфтайм шоуто на НФЛ е най-гледаното музикално събитие в света, като телевизионният рейтинг само в САЩ често надхвърля 100 милиона зрители - в немалко случаи повече от самия мач.

Компанията на Джей Зи „Рок Нейшън“ продуцира шоуто на полувремето от 2019 г. насам и лично той има пряко участие в селектирането на изпълнители за програмата. През миналата година централна фигура бе рапърът Бад Бъни.

„Вече от няколко години имаме привилегията да работим в тясно сътрудничество с Джей Зи и „Рок Нейшън“. Видял съм с очите си колко голям принос може да има той в организирането на Супер Боул халфтайм шоуто. Още от първите ни контакти с неговата компания помолих само за едно - един ден и самият той да се качи на сцената“, каза комисионерът на НФЛ Роджър Гудел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Осем национали ще участват на турнир по бадминтон в Будапеща

Осем национали ще участват на турнир по бадминтон в Будапеща

  • 27 окт 2026 | 03:50
  • 494
  • 0
Лидия Ненчева спечели бронз в Казахстан

Лидия Ненчева спечели бронз в Казахстан

  • 26 окт 2026 | 13:02
  • 879
  • 0
Ангел Русев и Дениз Данев ще дадат старт на българското участие на Световното

Ангел Русев и Дениз Данев ще дадат старт на българското участие на Световното

  • 26 окт 2026 | 12:50
  • 2706
  • 0
Сестри Стоеви и Налбантова се пускат на силен турнир в Германия

Сестри Стоеви и Налбантова се пускат на силен турнир в Германия

  • 26 окт 2026 | 08:55
  • 618
  • 0
Равенство срещу Италия не позволи на България да продължи в квалификациите за Световното по хандбал

Равенство срещу Италия не позволи на България да продължи в квалификациите за Световното по хандбал

  • 26 окт 2026 | 06:21
  • 1809
  • 0
Рос Смит отново е европейски шампион по дартс след драматичен финал в Дортмунд

Рос Смит отново е европейски шампион по дартс след драматичен финал в Дортмунд

  • 26 окт 2026 | 03:28
  • 2857
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 7420
  • 1
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 11565
  • 46
Битка на дъното в efbet Лига

Битка на дъното в efbet Лига

  • 27 окт 2026 | 07:45
  • 2409
  • 4
ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 21:23
  • 126164
  • 643
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

  • 27 окт 2026 | 00:53
  • 16548
  • 38
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 9945
  • 0