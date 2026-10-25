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Ключов халф на Милан е под въпрос за дербито с Интер

  • 25 окт 2026 | 23:50
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Ключов халф на Милан е под въпрос за дербито с Интер

Халфът на Милан Адриен Рабио е под въпрос за градското дерби с Интер в следващата събота, съобщават италианските медии.

Френският национал е с мускулна преумора в десния си прасец, заради което пропусна победата с 2:0 над Удинезе. Очакванията са той да бъде аут и за двубоя с Болоня в сряда, докато участието му срещу „нерадзурите“ също е под съмнение. Рабио е сред най-добрите играчи на Милан през сезона със своите четири гола и четири асистенции в десет мача във всички турнири.

Още двама играчи отпаднаха от състава на „росонерите“ за срещата с фриуланите поради контузии. Става въпрос за защитника Марио Хила и за халф-бека Диего Морейра. Испанецът е с възпаление за левия глезен, но би трябвало да е готов още за следващия мач, докато белгиецът ще бъде готов или за двубоя с Боловя, или за с дербито с Интер.

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