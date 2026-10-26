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Поредна контузия в Милан: халф ще отсъства поне месец

  • 26 окт 2026 | 21:35
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Халфът на Милан Рубен Лофтъс-Чийк има мускулно разкъсване в лявото си бедро, съобщиха от клуба. Англичанинът получи контузията при победата с 2:0 над Удинезе, когато се появи в игра в 73-тата минута на мястото на Омари Хътчинсън, но беше принудително заменен от Кристиан Комото в добавеното време.

Ключов халф на Милан е под въпрос за дербито с Интер
Ключов халф на Милан е под въпрос за дербито с Интер

От Милан добавиха, че Лофтъс-Чийк ще премине нов преглед след две седмици, но според “Скай Спорт” възстановяването му ще продължи поне месец. Така 30-годишният играч със сигурност ще пропусне най-малко следващите четири мача на “росонерите”, които са с Болоня, Интер, Ференцварош и Дженоа, а най-вероятно и срещите с Фрозиноне и Олимпиакос. През този сезон той е записал девет двубоя във всички турнири.

През последната седмица още четирима играчи на “росонерите” получиха контузии - Самуел Чуквуезе, Марио Хила, Диего Морейра и Адриен Рабио, като в отбора се надяват последните трима да успеят да се възстановят навреме за съботното градско дерби с Интер.

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