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Осем национали ще участват на турнир по бадминтон в Будапеща

  • 27 окт 2026 | 03:50
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Осем национали ще участват на турнир по бадминтон в Будапеща

Осем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон "International Series" в унгарската столица Будапеща, който ще се проведе от 28 до 31 октомври.

В състава са включени Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Цветан Иванов, Мартин Стратиев, Йордан Йорданов, Гергана Павлов, Христомира Поповска и Рая Пашова, които ще играят на единично и на двойки.

От основната схема при мъжете ще започнат Димитър Янакиев и Илиян Стойнов, при жените Гергана Павлова е шеста поставена и първата й съперничка ще бъде квалификантка.

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