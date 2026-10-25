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И Чочев получи глас за „Златната топка“ в забавна анкета на Лудогорец

  • 25 окт 2026 | 10:48
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И Чочев получи глас за „Златната топка“ в забавна анкета на Лудогорец

Кой ще спечели „Златната топка“? Този въпрос зададоха от Лудогорец на представители на отбора в забавно видео, публикувано в официалния профил на клуба в Инстаграм. Отговорите предложиха различни фаворити, а сред световните звезди се нареди и името на Ивайло Чочев.

Лионел Меси, Килиан Мбапе, Хари Кейн и Ламин Ямал получиха подкрепа в анкетата, заснета на тренировъчната база на разградчани. Част от участниците посочиха своите предпочитания без колебание, докато други добавиха и аргументи към избора си.

„Искам да е Лео Меси, но мисля, че ще е Хари Кейн“, гласи вотът на Йовичевич в началото на клипа. Мбапе също намери привърженик в лицето на Руан Секо, който го определи като най-добрия и изтъкна головете му в първенството, Шампионската лига и на световното първенство.

Не липсваха и закачки между съотборниците. Името на Чочев прозвуча като предложение за носител на отличието, а от клуба допълниха шегата с монтаж, показващ халфа със „Златната топка“ в ръце.

Меси и Ямал събраха още гласове до края на видеото, което показа усмивки и добро настроение сред футболистите на Лудогорец.

"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води
"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

Тази година пък "Франс Футбол" обяви номиниране за "Златната топка на всички времена". По-необичайното е, че гласуването струва 1 евро. На уебсайта на „Златната топка“ (Ballon d’Or), който е направен върху българските технологии SentecaFans United и Sportal.365, се пояснява: „Вашият принос от 1 евро ви осигурява емблематична снимка и достъп до нашата общност, както и ексклузивни предимства – включително възможността да гласувате за своя фаворит за „Златната топка“ на всички времена.“

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