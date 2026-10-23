ПСЖ отново ще играе по време на церемонията за "Златната топка", след като отложиха дербито с Лион

Парижката полицейска префектура взе решение да отложи дербито от осмия кръг на Лига 1 между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион заради очакваните нови масови демонстрации във Франция. Двубоят първоначално трябваше да се състои в неделя, 25 октомври, на стадион "Парк де Пренс", но в крайна сметка ще се изиграе в понеделник, 26 октомври, от 20:30 часа.

Франция се подготвя за поредна вълна от недоволство. Едва седмица след шествията от 17 октомври, които събраха стотици хиляди по улиците на страната, за събота, 24 октомври, е насрочено второ мащабно събиране. Очакванията са за сериозно присъствие на граждани. След размириците и вандалските прояви в редица големи градове през изминалия уикенд, съпътстващи иначе мирните шествия, мерките за сигурност ще бъдат затегнати значително. Според делегирания министър към Министерството на вътрешните работи Жан-Дидие Берже охранителният ресурс ще бъде увеличен с 20 процента.

Това налага ангажирането на огромен брой служители на реда, особено в столицата. Поради тази причина властите отмениха провеждането на сблъсъка между ПСЖ и Лион в неделя вечер от 20:45 часа. Въпреки че Професионалната футболна лига не бе съгласна с промяната в програмата, полицията наложи своето решение.

„ЛФП приема разпореждането на полицейската префектура, забраняващо провеждането на срещата Пари Сен Жермен – Олимпик Лион от осмия кръг на Лига 1 Макдоналдс в неделя, 25 октомври, от 20:45 часа, и взе решение, съгласувано с "Лига 1+", мачът да бъде пренасрочен за понеделник, 26 октомври, от 20:30 часа“, се казва в официалното съобщение на лигата.

По ирония на съдбата новият час на срещата съвпада напълно с бляскавата церемония по връчването на "Златната топка" за 2026 година в Лондон. Това се случва в момент, в който няколко ключови фигури от състава на парижани – сред които Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Витиня – са сред претендентите за престижното отличие. Подобна ситуация се разигра и през миналия сезон, когато проливни дъждове в департамента Буш дю Рон отложиха дербито Марсилия – ПСЖ (1:0) и то се проведе на стадион "Велодром" точно по време на церемонията за 2025 година, когато с трофея триумфира именно Усман Дембеле.

🚨Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30. La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 23, 2026

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Снимки: Gettyimages