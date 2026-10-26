Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Ангел Русев и Дениз Данев ще дадат старт на българското участие на Световното

  • 26 окт 2026 | 12:50
  • 697
  • 0
Ангел Русев и Дениз Данев ще дадат старт на българското участие на Световното

Ангел Русев и Дениз Данев ще дадат старт на българското участие на световното първенство по вдигане на тежести, което ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември в китайския град Нинбо.

Двамата ще вдигат в категория до 60 килограма при мъжете, която ще бъде и първата, в която ще определен шампион. Това ще стане още утре от 10:00 часа българско време.

В първия ден на световното трябваше да участва и Бояна Костадинова в категория до 49 килограма при жените. Тя обаче е с контузия и няма да може да вземе участие в турнира.

По този начин българското присъствие в Нинбо ще бъде сведено до петима участници, като всички те са при мъжете.

Двукратният европейски шампион и сребърен медалист в изхвърлянето от предишното световно във Фьорде Иван Димов също има здравословни проблеми. По тази причина от Българска федерация по вдигане на тежести решиха той да вдига в група "D" на категория до 65 килограма. Неговото състезание ще бъде в сряда, 28 октомври, от 5:00 часа сутринта българско време.

На 4 ноември (сряда) олимпийският и четирикратен европейски шампион Карлос Насар ще преследва четвъртото си злато и от световно първенство след триумфите в Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025. Този път Насар ще се състезава в категория до 95 килограма.

На 6 ноември (петък) от 13:00 часа Христо Христов ще сложи финал на българското участие в първенството, като се състезава в категория до 110 килограма.

Надпреварата ще бъде излъчена по bTV Action, RING и онлайн на VOYO.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Равенство срещу Италия не позволи на България да продължи в квалификациите за Световното по хандбал

Равенство срещу Италия не позволи на България да продължи в квалификациите за Световното по хандбал

  • 26 окт 2026 | 06:21
  • 1585
  • 0
Рос Смит отново е европейски шампион по дартс след драматичен финал в Дортмунд

Рос Смит отново е европейски шампион по дартс след драматичен финал в Дортмунд

  • 26 окт 2026 | 03:28
  • 2670
  • 0
Дадоха на Москва Световно по вдигане на тежести след четири години

Дадоха на Москва Световно по вдигане на тежести след четири години

  • 25 окт 2026 | 14:29
  • 1298
  • 0
Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

  • 25 окт 2026 | 13:45
  • 17803
  • 0
От волейболната зала до подиума на културизма: Необичайната трансформация на Роман Данилов

От волейболната зала до подиума на културизма: Необичайната трансформация на Роман Данилов

  • 25 окт 2026 | 13:36
  • 1239
  • 0
Доналд Тръмп се тревожи за дебюта на NFL в Париж

Доналд Тръмп се тревожи за дебюта на NFL в Париж

  • 24 окт 2026 | 08:41
  • 1802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

  • 26 окт 2026 | 07:00
  • 14188
  • 102
Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

  • 26 окт 2026 | 13:12
  • 3469
  • 16
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 11927
  • 5
Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

  • 26 окт 2026 | 11:17
  • 6977
  • 12
Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

  • 26 окт 2026 | 07:45
  • 8558
  • 14
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 13958
  • 42