Куин Хюз записа точка номер 500 в НХЛ при завръщането си във Ванкувър

Минесота Уайлд се наложи с 4:2 като гост над Ванкувър Канъкс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Двубоят в зала „"оджърс Арена" бе белязан от специално постижение за бившия капитан на домакините Куин Хюз, който записа своята 500-на точка в НХЛ.

Защитникът бе освиркван от трибуните при всяко докосване на шайбата, въпреки че по време на специалното видео в негова чест през първата третина се чуха и аплодисменти. Хюз се разписа при числено превъзходство в 12:55 минута на втория период, правейки резултата 3:0 за Минесота. Той подаде зад вратата към Джоел Ериксон Ек, след което се придвижи пред мрежата и при добавката прати отбитата шайба в опразнената врата.

QUINN HUGHES SCORES IN HIS RETURN TO VANCOUVER AND SILENCES THE CROWD 🚨 It's also his 500th career NHL point 🔥 https://t.co/qDfy5wDGq1 — Gino Hard (@GinoHard_) October 26, 2026

Така в своя мач номер 520 в лигата Хюз стана седмият най-бърз защитник в историята на НХЛ и вторият най-бърз американец на тази позиция след Браян Лийч (496 мача), достигнал границата от 500 точки.

„Страстта на феновете прави мачовете тук наистина специални. За мен беше страхотно и вълнуващо да се върна отново. Радвам се, че стигнахме до победата. Винаги е трудно, когато играеш в два поредни дни. Те започнаха много силно и според мен бяха по-добрият отбор в първата третина, но през втората и третата ние поехме инициативата“, заяви Хюз, който добави и асистенция в третия период, за да оформи актива си на 501 точки (69 гола и 432 завършващи подавания).

Максим Шабанов и Кирил Капризов също се отличиха с по гол и асистенция за победителите, а вратарят Калвин Пикард отрази 15 удара и записа първия си успех с екипа на Уайлд. Минесота има баланс от осем победи, три загуби и две поражения след продължения (8-3-2), след като ден по-рано разгроми Сиатъл Кракен с 5:1. Тимът е спечелил шест от последните си девет мача.

Power play goal for Minnesota! Scored by Quinn Hughes with 07:05 left in the 2nd. Assisted by Joel Eriksson Ek and Maxim Shabanov. VAN: 0 | MIN: 3 #MINvsVAN #Canucks #mnwild https://t.co/M51jiHIUEH — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 26, 2026

„Хареса ми начинът, по който отговорихме. Ванкувър влезе в срещата много агресивно и физически здраво, като ни постави под напрежение. През втората половина на първата третина обаче намерихме нашия ритъм и показахме нужната реакция до края“, коментира старши треньорът на Минесота Джон Хайнс.

За Ванкувър попаденията паднаха през третата част благодарение на Макс Сасън и Брок Безър. Това бе десета поредна загуба за Канъкс (2-10-1, от които 0-9-1 в последните 10 срещи). Стражът на домакините Лееви Мерилайнен завърши с 30 спасявания.

Въпреки силния старт на домакините, те бяха напълно надиграни в следващите два периода, в които Минесота отправи 29 удара към вратата срещу едва 7 за съперника.

FILTH FROM KIRILL KAPRIZOV 🤮 https://t.co/muQXNvcJlw — NHL (@NHL) October 26, 2026

„Постоянно говорим за това – играем силно за една третина и след това просто спираме. Не знам каква е причината. Вижда се как инициативата преминава в техни ръце и те набират скорост. Трябва да намерим начин да противодействаме на този натиск и да си връщаме контрола“, сподели Безър.

Ванкувър водеше по точни удари с 10:5 през първия период, но въпреки това изоставаше с 0:1, след като Шабанов реализира при числено превъзходство в 18:33 минута след диагонален пас на Капризов.

В 5:54 минута на втората третина Бринк отбеляза първия си гол за сезона за 2:0, възползвайки се от грешка на синята линия и подаване на Майкъл Маккарън, след което финтира Мерилайнен и прокара шайбата зад него.

Max Sasson has the Canucks’ first goal tonight ☝️ https://t.co/zWlSi2Vgj1 — Sportsnet (@Sportsnet) October 26, 2026

След попадението на Хюз за 3:0, защитникът се отличи и с отлична асистенция в 3:38 минута на третата третина, извеждайки Капризов сам срещу вратаря. Руският нападател не сгреши и отбеляза своя 13-ти гол за кампанията, с което оглавява листата на реализаторите в първенството.

Хюз бе избран под номер 7 от Ванкувър в драфта на НХЛ през 2018 година, а на 12 декември 2025 година бе изпратен в Минесота в замяна на нападателите Лиъм Огрен и Марко Роси, защитника Зийв Буюм и избор в първия кръг на драфта през 2026 година, използван за селектирането на Адам Новотни под номер 24.

Сасон върна едно попадение за 4:1 в 6:24 минута с изстрел между краката на Пикард, а Безър оформи крайното 4:2 в 16:53 минута с директен удар след пас на Елиас Петерсон.

Vancouver goal! Scored by Brock Boeser with 03:07 left in the 3rd. Assisted by Elias Pettersson and Jake DeBrusk. VAN: 2 | MIN: 4 #MINvsVAN #Canucks #mnwild https://t.co/vCgoiyDYtm — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 26, 2026

Въпреки по-добрата финална част за своя тим, треньорът на Ванкувър Мани Малхотра изрази сериозно безпокойство от непостоянството на отбора:

„Търсим отговори и ситуацията е тревожна. Имаме добър период, знаем точно защо се е получил, но щом спрем да правим правилните неща – да бъдем агресивни, твърди и да печелим единоборствата – позволяваме на противника да се разиграе на контраатака. Разочароващо е, защото имаме работещи елементи, но в определени моменти просто спираме да ги изпълняваме.“

Минесота оползотвори две от петте си възможности при числено превъзходство, въпреки че пропусна шанс при игра пет на трима, продължил 57 секунди през третия период. В същото време съставът на Ванкувър не нанесе нито един удар към вратата при единствения си пауърплей в мача.

Хюз и Капризов затвърдиха отличната си форма, след като и двамата вече имат отбелязани точки в 11 от изиграните 13 срещи на Минесота през настоящия сезон.

Първата победа на вратаря Пикард с екипа на Уайлд пък бележи негов успех с пети различен тим в НХЛ. Сред активните стражи в първенството той отстъпва по този показател единствено на Кам Талбът с девет отбора, Джеймс Реймър със седем и Давид Ритих с шест.

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