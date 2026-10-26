Диан Георгиев: Жалко, че имаше игра, но не си вкарахме положенията

Олимпик (Варна) се наложи с 2:0 над гостуващия му Рилци (Добрич) за втори пореден успех. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Втора поредна победа за Олимпик

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Вместо да водим с два гола през първото полувреме, след като ги надиграхме тотално, изостанахме малко преди края. В началото на втората част получихме втори гол. Имахме 5-6 положения в мача, но не искаше да влезе. Според мен играхме добре, но ни липсваше голът. Още в 12-ата минута изпуснахме чисто положение, около 25-ата отново и само минута преди да ни вкарат имахме един далечен опасен удар. Но не вкараш ли гол, не можеш да се надяваш и равенство. Жалко, че имаше игра, но не си вкарахме положенията. През първото полувреме тотално ги превъзхождахме. Те нямаха положение, но концентрацията пред гола ни изневери. Щом си паднал, значи нещо куца. Забравяме този мач и гледаме към следващия“.

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