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Тото Волф: Кими не мислеше за титлата преди старта

  • 26 окт 2026 | 00:34
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Ръководителят на Мерцедес Тото Волф похвали Андреа Кими Антонели са неговия подход към състезанието за Гран При на САЩ, в което италианецът можеше да си гарантира световната титла във Формула 1.

В крайна сметка това не се случи, въпреки че младокът спечели убедително на „Пистата на Америките“. А след финала Волф разкри пред Sky Sports F1, че Антонели изобщо не е мислил за титлата преди старта и просто е искал да се наслади на преживяването.

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

„Какво момче само! Попитаха ме дали е бил нервен преди състезанието и им отговорих, че малко преди да започне подготовката си, той се промъкна в офиса ми и ми каза: „Сега просто ще се насладя на това преживяване. Странно е, че изобщо не мисля за шампионата, нали?“

„Така че той самият тепърва открива какво се случва с него в емоционален план. Представи се изключително от началото до края. Беше наистина впечатляващо. Със среднотвърдите гуми потегли малко по-бавно“, коментира Волф.

„Стратезите ни свършиха отлична работа. Обсъдихме възможността Макс да ни изпревари чрез по-ранно спиране в бокса, но останахме твърди в решението си, защото според изчисленията стратегията с едно спиране беше по-бързият вариант.

„Норис беше с твърдите гуми и темпото му изглеждаше много добро. Въпреки това не се отклонихме от плана си и в крайна сметка състезанието се разви почти точно както очаквахме.

„Доверихме се на информацията, с която разполагахме, и не искахме да реагираме само защото останалите предприемаха различни действия. Това е трудно решение, което крие известен риск. Но трябва да се придържаш към данните и да им имаш доверие“, добави ръководителят на Мерцедес, коментирайки стратегическия подход на Сребърните стрели за състезанието в Остин.

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Снимки: Gettyimages

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