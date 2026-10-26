Тото Волф: Кими не мислеше за титлата преди старта

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф похвали Андреа Кими Антонели са неговия подход към състезанието за Гран При на САЩ, в което италианецът можеше да си гарантира световната титла във Формула 1.

LET’S GOOOOO!!! KIMI WINS THE AUSTIN GP!! https://t.co/qRCMfrwi8m — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 25, 2026

В крайна сметка това не се случи, въпреки че младокът спечели убедително на „Пистата на Америките“. А след финала Волф разкри пред Sky Sports F1, че Антонели изобщо не е мислил за титлата преди старта и просто е искал да се наслади на преживяването.

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

„Какво момче само! Попитаха ме дали е бил нервен преди състезанието и им отговорих, че малко преди да започне подготовката си, той се промъкна в офиса ми и ми каза: „Сега просто ще се насладя на това преживяване. Странно е, че изобщо не мисля за шампионата, нали?“



„Така че той самият тепърва открива какво се случва с него в емоционален план. Представи се изключително от началото до края. Беше наистина впечатляващо. Със среднотвърдите гуми потегли малко по-бавно“, коментира Волф.



„Стратезите ни свършиха отлична работа. Обсъдихме възможността Макс да ни изпревари чрез по-ранно спиране в бокса, но останахме твърди в решението си, защото според изчисленията стратегията с едно спиране беше по-бързият вариант.



„Норис беше с твърдите гуми и темпото му изглеждаше много добро. Въпреки това не се отклонихме от плана си и в крайна сметка състезанието се разви почти точно както очаквахме.



„Доверихме се на информацията, с която разполагахме, и не искахме да реагираме само защото останалите предприемаха различни действия. Това е трудно решение, което крие известен риск. Но трябва да се придържаш към данните и да им имаш доверие“, добави ръководителят на Мерцедес, коментирайки стратегическия подход на Сребърните стрели за състезанието в Остин.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages