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Шарл Леклер: Стратегия с едно спиране не беше възможна за нас

  • 26 окт 2026 | 00:18
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Шарл Леклер демонстрира много силно темпо в хода на цялото състезание за Гран При на САЩ, но финишира втори на „Пистата на Америките“, изоставайки с 13 секунди от победителя Андреа Кими Антонели.

Разликата между двамата дойде от техните стратегии. Антонели направо само едно спиране в бокса, докато Леклер и Ферари заложиха на по-агресивна стратегия с два стопа. След финала монегаскът призна, че завършване на дистанцията със само една смяна на гуми не е била по силите на Черните кончета.

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

„Като цяло направихме доста добро състезание. За съжаление, не успяхме да постигнем победата, която беше нашата цел. В крайна сметка обаче надпреварата беше положителна за нас. Имахме добро темпо, въпреки че първият стинт беше по-труден.

„Кими заложи на стратегия с едно спиране в бокса, която не беше възможна за нас. Въпреки това бяхме в битката с Макс и разполагахме с добро състезателно темпо. Беше забавно състезание, с хубави битки в началото и след това с Макс“, заяви Леклер.

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