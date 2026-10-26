Шарл Леклер: Стратегия с едно спиране не беше възможна за нас

Шарл Леклер демонстрира много силно темпо в хода на цялото състезание за Гран При на САЩ, но финишира втори на „Пистата на Америките“, изоставайки с 13 секунди от победителя Андреа Кими Антонели.
Разликата между двамата дойде от техните стратегии. Антонели направо само едно спиране в бокса, докато Леклер и Ферари заложиха на по-агресивна стратегия с два стопа. След финала монегаскът призна, че завършване на дистанцията със само една смяна на гуми не е била по силите на Черните кончета.
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата
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„Като цяло направихме доста добро състезание. За съжаление, не успяхме да постигнем победата, която беше нашата цел. В крайна сметка обаче надпреварата беше положителна за нас. Имахме добро темпо, въпреки че първият стинт беше по-труден.
„Кими заложи на стратегия с едно спиране в бокса, която не беше възможна за нас. Въпреки това бяхме в битката с Макс и разполагахме с добро състезателно темпо. Беше забавно състезание, с хубави битки в началото и след това с Макс“, заяви Леклер.