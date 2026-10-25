Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на САЩ, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели с Мерцедес, а на подиума в Остин се качиха още Шарл Леклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул:

Мерцедес – 607 точки Ферари – 474 Ред Бул – 355 Макларън – 355 Рейсинг Булс – 102 Алпин – 69 Хаас – 30 Ауди – 23 Уилямс – 12 Астън Мартин – 7 Кадилак – 0

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

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Снимки: Sportal.bg