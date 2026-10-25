Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на САЩ, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели с Мерцедес, а на подиума в Остин се качиха още Шарл Леклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул:
Мерцедес – 607 точки
Ферари – 474
Ред Бул – 355
Макларън – 355
Рейсинг Булс – 102
Алпин – 69
Хаас – 30
Ауди – 23
Уилямс – 12
Астън Мартин – 7
Кадилак – 0
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлатаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg