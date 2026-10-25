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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ

  • 25 окт 2026 | 23:56
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на САЩ, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели, а на подиума се качиха още Шарл Леклер и Макс Верстапен:

  1. Андреа Кими Антонели – 365 точки

  2. Джордж Ръсел – 242

  3. Люис Хамилтън – 241

  4. Макс Верстапен – 236

  5. Шарл Леклер – 233

  6. Ландо Норис – 211

  7. Оскар Пиастри – 144

  8. Исак Хаджар – 105

  9. Лиам Лоусън – 77

  10. Пиер Гасли – 42

  11. Арвид Линдблад – 38

  12. Франко Колапинто – 27

  13. Оливър Беарман – 23

  14. Нико Хюлкенберг – 13

  15. Габриел Бортолето – 10

  16. Естебан Окон – 7

  17. Фернандо Алонсо – 7

  18. Карлос Сайнц – 7

  19. Алекс Албон – 5

  20. Юки Цунода – 1

  21. Ланс Строл – 0

  22. Валтери Ботас – 0

  23. Серхио Перес – 0

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата
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Снимки: Sportal.bg

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