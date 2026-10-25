Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на САЩ, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели, а на подиума се качиха още Шарл Леклер и Макс Верстапен:
Андреа Кими Антонели – 365 точки
Джордж Ръсел – 242
Люис Хамилтън – 241
Макс Верстапен – 236
Шарл Леклер – 233
Ландо Норис – 211
Оскар Пиастри – 144
Исак Хаджар – 105
Лиам Лоусън – 77
Пиер Гасли – 42
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 27
Оливър Беарман – 23
Нико Хюлкенберг – 13
Габриел Бортолето – 10
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Карлос Сайнц – 7
Алекс Албон – 5
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлатаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg