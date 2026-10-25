Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на САЩ, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели, а на подиума се качиха още Шарл Леклер и Макс Верстапен:

Андреа Кими Антонели – 365 точки Джордж Ръсел – 242 Люис Хамилтън – 241 Макс Верстапен – 236 Шарл Леклер – 233 Ландо Норис – 211 Оскар Пиастри – 144 Исак Хаджар – 105 Лиам Лоусън – 77 Пиер Гасли – 42 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 27 Оливър Беарман – 23 Нико Хюлкенберг – 13 Габриел Бортолето – 10 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Карлос Сайнц – 7 Алекс Албон – 5 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

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Снимки: Sportal.bg