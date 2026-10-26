Антонели: Изпълнихме и стратегията си перфектно

Андреа Кими Антонели се върна на най-високото стъпало на подиума във Формула 1, след като спечели надпреварата за Гран При на САЩ и се доближи до първата си световна титла.

LET’S GOOOOO!!! KIMI WINS THE AUSTIN GP!! https://t.co/qRCMfrwi8m — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 25, 2026

Това беше първа победа за италианеца от триумфа му в Мадрид преди повече от месец, а тя идва след два много трудни уикенда за Мерцедес в Малайзия и Сингапур. Те бяха белязани от трудното интегриране на големия пакет с подобрения, който дебютира на „Сепанг“, но в Остин всичко по колата на Антонели вече работеше добре.

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

„Това беше резултатът, от който се нуждаехме. Целият отбор напълно го заслужава. Всички положиха толкова много усилия, за да подготвим и внедрим този нов пакет от подобрения, и е наистина приятно най-накрая да видим резултата от цялата тази работа.



„Изпълнихме и стратегията си перфектно, като взехме правилното решение да заложим на само едно спиране в бокса. Много съм щастлив, че успяхме да го осъществим. Днес целият отбор свърши страхотна работа“, заяви Антонели.



„Много сме близо. Ще се опитаме да завършим сезона по възможно най-добрия начин и се надявам съвсем скоро да успеем да си осигурим титлата“, добави той, коментирайки близостта си до световната титла.

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Снимки: Gettyimages