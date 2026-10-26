Антонели: Изпълнихме и стратегията си перфектно

Андреа Кими Антонели се върна на най-високото стъпало на подиума във Формула 1, след като спечели надпреварата за Гран При на САЩ и се доближи до първата си световна титла.
Това беше първа победа за италианеца от триумфа му в Мадрид преди повече от месец, а тя идва след два много трудни уикенда за Мерцедес в Малайзия и Сингапур. Те бяха белязани от трудното интегриране на големия пакет с подобрения, който дебютира на „Сепанг“, но в Остин всичко по колата на Антонели вече работеше добре.
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата
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„Това беше резултатът, от който се нуждаехме. Целият отбор напълно го заслужава. Всички положиха толкова много усилия, за да подготвим и внедрим този нов пакет от подобрения, и е наистина приятно най-накрая да видим резултата от цялата тази работа.
„Изпълнихме и стратегията си перфектно, като взехме правилното решение да заложим на само едно спиране в бокса. Много съм щастлив, че успяхме да го осъществим. Днес целият отбор свърши страхотна работа“, заяви Антонели.
„Много сме близо. Ще се опитаме да завършим сезона по възможно най-добрия начин и се надявам съвсем скоро да успеем да си осигурим титлата“, добави той, коментирайки близостта си до световната титла.
Снимки: Gettyimages