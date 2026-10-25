Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)

Иван Станчев: Късметлийско равенство за тях и нещастно за нас

  • 25 окт 2026 | 17:05
  • 405
  • 0
Иван Станчев: Късметлийско равенство за тях и нещастно за нас

1:1 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Волов Шумен 2007. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Хикс в Аксаково
Хикс в Аксаково

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Много е трудно да се играе на този терен. Просто не става никакъв футбол на него. Топката подскача, когато опиташ да си я подадеш по земя. Хората са свикнали да си играят с изритани топки, но ние сме по-техничен отбор и просто теренът не е подходящ за нашия стил. Затова нашата игра не се получи. Те имаха само два удара в нашата врата и ни вкараха един от тях. Но няма какво да се оплакваме. Не успяхме да устискаме докрай. Допуснахме една грешка и те я наказаха. За всеки ще е трудно да играе като гост на Аксаково. Бих казал, че това беше късметлийско равенство за тях и нещастно за нас. Дори ни отмениха един гол за засада, имахме още доста положения, но не успяхме да ги вкараме. Пак се наложи да довършим мача с десет души заради контузии и изразходвани промени, а и имахме само юноши на пейката. За пореден път ни застигна лошия късмет“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Марица надви дубъла на Ботев в дерби на Пловдив

Марица надви дубъла на Ботев в дерби на Пловдив

  • 25 окт 2026 | 14:13
  • 648
  • 0
Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 8145
  • 17
ФК Димитровград с категоричен успех в Карлово

ФК Димитровград с категоричен успех в Карлово

  • 25 окт 2026 | 13:57
  • 553
  • 0
Загорец се спаси накрая

Загорец се спаси накрая

  • 25 окт 2026 | 13:46
  • 1070
  • 0
Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на "Българска армия"

Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на "Българска армия"

  • 25 окт 2026 | 13:46
  • 812
  • 10
Гигант подчини Созопол накрая

Гигант подчини Созопол накрая

  • 25 окт 2026 | 13:23
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 8145
  • 17
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 6262
  • 7
Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

  • 25 окт 2026 | 17:52
  • 577
  • 0
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:00
  • 9830
  • 51
Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

  • 25 окт 2026 | 13:45
  • 11681
  • 0
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 10507
  • 11