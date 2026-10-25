Иван Станчев: Късметлийско равенство за тях и нещастно за нас

1:1 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Волов Шумен 2007. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Хикс в Аксаково

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Много е трудно да се играе на този терен. Просто не става никакъв футбол на него. Топката подскача, когато опиташ да си я подадеш по земя. Хората са свикнали да си играят с изритани топки, но ние сме по-техничен отбор и просто теренът не е подходящ за нашия стил. Затова нашата игра не се получи. Те имаха само два удара в нашата врата и ни вкараха един от тях. Но няма какво да се оплакваме. Не успяхме да устискаме докрай. Допуснахме една грешка и те я наказаха. За всеки ще е трудно да играе като гост на Аксаково. Бих казал, че това беше късметлийско равенство за тях и нещастно за нас. Дори ни отмениха един гол за засада, имахме още доста положения, но не успяхме да ги вкараме. Пак се наложи да довършим мача с десет души заради контузии и изразходвани промени, а и имахме само юноши на пейката. За пореден път ни застигна лошия късмет“.

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