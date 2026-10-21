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Умарбаев: Имахме късмет

  • 21 окт 2026 | 20:35
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Полузащитникът на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев сподели, че тимът му е имал късмет след успеха с 1:0 над Черно море във Варна. Двубоят бе част от турнира Купа на елита.

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„Много се радвам, че спечелихме мача. Много години съм в България и във Варна се играе много трудно. Имахме късмет. Черно море опита да ни натисне. Трябваше да играем по-отбранително. По мое мнение трябваше да искаме да държим топката още повече. Мисля, че има какво да работим все още. Благодарение на Илиан Илиев съм толкова години в България. Към него имам специално отношение. Той беше първият треньор, който ме доведе в България. Всички тренираме здраво и даваме 100 процента от себе си. Не усещам да има трудности. Да, нямаме собственик, но се надяваме, че рано или късно някой ще вземе отбора. Ще играем мач за мач в този турнир“.

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