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11-те на Черно море и Локомотив (Пловдив)

  • 21 окт 2026 | 17:25
  • 2009
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11-те на Черно море и Локомотив (Пловдив)

Черно море и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг във втория мач от турнира Купа на елита. Сблъсъкът на стадион "Тича" започва в 18:30 часа и ще бъде ръководен от Мартин Марков. Ботев (Пловдив) вече продължи към полуфиналите на надпреварата, в която осем отбора ще си разпределят 720 000 евро и ще преследват трофей на принципа на директните елиминации. Двубоите се решават в една среща, като при равенство след 90-ата минута, се прибягва веднага до изпълнение на дузпи, без да се играят продължения. 

Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 70. Антоан Манасиев, 3. Живко Атанасов, 93. Георги Венциславов, 8. Асен Дончев, 26. Жоао Витор Родригес, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 17. Иван Тасев, 11. Мохамед Аши, 7. Дуарте Мигел Да Силва, 9. Хорхе Падиля Солер

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 40. Петър Зовко, 2. Адриан Кова Урбина, 3. Далил Али, 13. Лукас Сантос, 94. Матеус Брито, 22. Ивайло Иванов, 44. Милан Петрович, 6. Миха Търдан, 39. Парвиз Умарбаев, 11. Раян Лейтън, 19. Доминик Бурбан

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