Душан Косич: Всяка победа е важна в този момент

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич остана доволен след минималния успех с 1:0 над Черно море за Купата на елита. Наставникът на "смърфовете" заяви, че в този труден за отбора момент всяка победа е изключително важна.

"Изиграхме дисциплиниран двубой. Вкарахме гол от нашите принципи и съм радостен от това. След това страдахме в хода на двубоя. Имахме шансове, които не отбелязахме. Черно море е добър отбор, имаха възможност да вкарат от дузпа, но Петър свърши страхотна работа.

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Опитваме да правим най-доброто. Щастливи сме, това е нова надпревара, искаме да бъдем част от нея. Опонентите също не искат да губят. Понякога ние се озоваваме в позиция, която не искаме. Опитваме да подобрим това всяка седмица. Всяка победа е важна в този момент. Тя ни помага за увереността. Когато отвори трансферният прозорец, ние ще сме по-добри и ще подобрим играта си.

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Миналия сезон вдигнахме очакванията към нас и сега всички мислят, че ще е лесно. Всеки мач е труден. Сега се връщаме към лицето си и ще бъдем по-добри с всеки изминал мач. Имаме напрежение от принципите на играта. Трябва да даваме най-доброто от себе си", заяви Косич.

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Снимки: Startphoto