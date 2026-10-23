Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915

Николай Жечев: Срещу лидера не може да е леко

  • 23 окт 2026 | 08:28
  • 257
  • 0
Николай Жечев: Срещу лидера не може да е леко

Едноименният тим на Ямбол приема утре лидера Крумовград. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград е на върха в класирането. Това показва колко сериозно изпитание ни предстои. Имат добри играчи, с опит в професионалния футбол. Ще е битка от първия до последния съдийски сигнал. Неведнъж сме показвали, че можем да се справяме успешно в трудните двубои. Важно е как ще се подготвим и влезем в мача. На лице са предпоставки за надиграване. Надявам се феновете за пореден път да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме с представянето си“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

  • 23 окт 2026 | 09:16
  • 290
  • 0
Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

  • 23 окт 2026 | 09:12
  • 133
  • 0
Живко Бояджиев: Рилци е опасен

Живко Бояджиев: Рилци е опасен

  • 23 окт 2026 | 09:10
  • 132
  • 0
Добромир Дафинов: Ще е битка

Добромир Дафинов: Ще е битка

  • 23 окт 2026 | 09:07
  • 134
  • 0
Йордан Миленов: Във възход са

Йордан Миленов: Във възход са

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 142
  • 0
Валери Божинов обяви нов директор в Левски

Валери Божинов обяви нов директор в Левски

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 922
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 194649
  • 496
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 260908
  • 556
Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

  • 23 окт 2026 | 00:27
  • 18302
  • 22
Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

  • 22 окт 2026 | 22:00
  • 42040
  • 40
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 547
  • 0
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 22 окт 2026 | 23:55
  • 30502
  • 0