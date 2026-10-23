Николай Жечев: Срещу лидера не може да е леко

Едноименният тим на Ямбол приема утре лидера Крумовград. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Крумовград е на върха в класирането. Това показва колко сериозно изпитание ни предстои. Имат добри играчи, с опит в професионалния футбол. Ще е битка от първия до последния съдийски сигнал. Неведнъж сме показвали, че можем да се справяме успешно в трудните двубои. Важно е как ще се подготвим и влезем в мача. На лице са предпоставки за надиграване. Надявам се феновете за пореден път да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме с представянето си“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

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