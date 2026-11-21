T1 се раздели с треньорския си щаб след края на сезон 2026

Отборът на T1 обяви сериозни промени в треньорския си щаб преди следващия сезон в League of Legends. Организацията се разделя със старши треньора Им "Tom" Дже-хьон, помощника Чо "Mata" Се-хюнг и Ким "kkOma" Джон-гюн, който не беше активен от март.

𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐌𝐚𝐭𝐚 ‘Mata’ 조세형 코치와의 동행이 마무리되었습니다. 함께해 온 시간, 월드 챔피언십 트로피를 들어 올릴 수 있도록 팀에 보여준 헌신에 깊은 감사를 전합니다. 그동안 함께하며 만들어낸 빛나는 순간들을 간직하며, 앞으로의 새로운 도전도 응원하겠습니다. Today, we part ways with ‘Mata’. We sincerely thank him for leading the team to championship glory through his wisdom, quiet strength, and unwavering dedication. We will deeply cherish the brilliant moments and trophies we achieved together, and T1 will wholeheartedly support ‘Mata’ in all his future challenges. — T1 LoL (@T1LoL) November 21, 2026

Тримата бяха част от историческия период на T1, в който корейският тим спечели три поредни световни титли между 2023 и 2025 г. Tom се присъедини към организацията през 2023 г., а по-късно пое ролята на старши треньор след напускането на Bengi. kkOma се завърна през следващата година, а Mata се присъедини към щаба преди третия триумф.

𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐃𝐨𝐫𝐚𝐧 ‘Doran’ 최현준 선수와의 동행이 마무리되었습니다. 유일무이한 기록인 월드 챔피언십 3연속 우승의 영광을 함께 만들어 낸 ‘Doran’ 선수의 노고에 깊은 감사를 전합니다. 새로운 도전을 시작하는 ‘Doran’ 선수에게 T1은 변함없는 지지와 응원을 보내겠습니다. As of today, our time with ‘Doran’ has come to an end. We extend our utmost gratitude to him for the dedication that forged an unmatched legacy—achieving the glory of three consecutive World Championship titles together. T1 will always stand by ‘Doran’ with unwavering support as he moves on to his next challenge. — T1 LoL (@T1LoL) November 19, 2026

Сезон 2026 обаче завърши без трофей за T1. След трудностите в LCK и отпадането от Bilibili Gaming на полуфиналите на Worlds организацията започва нов етап. Промените включват и раздяла с топ лейнъра Doran, като се очаква Zeus да се завърне в състава с едногодишен договор.

Снимка: T1 LoL

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