Отборът на T1 обяви сериозни промени в треньорския си щаб преди следващия сезон в League of Legends. Организацията се разделя със старши треньора Им "Tom" Дже-хьон, помощника Чо "Mata" Се-хюнг и Ким "kkOma" Джон-гюн, който не беше активен от март.
Тримата бяха част от историческия период на T1, в който корейският тим спечели три поредни световни титли между 2023 и 2025 г. Tom се присъедини към организацията през 2023 г., а по-късно пое ролята на старши треньор след напускането на Bengi. kkOma се завърна през следващата година, а Mata се присъедини към щаба преди третия триумф.
Сезон 2026 обаче завърши без трофей за T1. След трудностите в LCK и отпадането от Bilibili Gaming на полуфиналите на Worlds организацията започва нов етап. Промените включват и раздяла с топ лейнъра Doran, като се очаква Zeus да се завърне в състава с едногодишен договор.
Снимка: T1 LoLДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google