Алекс "Rainwaker" Петров вдигна трофей в Барселона и спечели 25 000 долара в Барселона

Българинът Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity спечелиха големия турнир по CS2, провеждащ се в Барселона - Stake Ranked Episode 6. Тимът на родната звезда надделя над Sangal с 3:1 (13-9. 13-7, 11-13, 13-6).

PROUD https://t.co/uMKpjV40gF — Luminosity Gaming (@Luminosity) November 20, 2026

Luminostiy триумфира на Nuke , Mirage и Dust II. Единственото поражение за победителите дойде на Cache, където отстъпиха в оспорвана серия.Титлата донесе на Luminosity награда от 25 000 долара и завръщане сред най-добрите 30 в света.

WHAT A RUN STAKE RANKED EPISODE 6 CHAMPIONS!! https://t.co/ZnUuBRFWhj — Luminosity Gaming (@Luminosity) November 20, 2026

Петров беше сред основните двигатели на успеха с 55 елиминации рейтинг от 1.23, а снайперистът Орелиен "afro" Драпие завърши с впечатляващия 1.35 рейтинг и цели 67 фрага.

Снимка: HLTV

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