Betclic обяви раздялата си с Роланд "ultimate" Томковяк, слагайки край на тримесечния престой на бившия играч на отбора на Георги "Jorko" Митев - Liquid.
На негово място в състава влиза Оливиер "Brain47" Дихус, привлечен под наем от Phantom Academy до края на сезона.
22-годишният ultimate записа среден рейтинг 1.09 с Betclic и помогна на тима да се класира за PGL Букурещ и да спечели CCT 2026 Europe Series 12 след успех над FOKUS. Последният му турнир с отбора беше Stake Ranked Episode 6 в Барселона, където поляците отпаднаха след две загуби.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google