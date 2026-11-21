Betclic се раздели с ultimate

Betclic обяви раздялата си с Роланд "ultimate" Томковяк, слагайки край на тримесечния престой на бившия играч на отбора на Георги "Jorko" Митев - Liquid.

Today we bid farewell to Roland @ultimatecs_go Tomkowiak, as he steps down from our active roster following a contract termination by mutual agreement. Thank you for everything Rolandinho, we wish you nothing but the best in your future path! ❤️🚀 https://t.co/jSNYWzNU1L — Betclic Apogee Esports (@BetclicApogee) November 21, 2026

На негово място в състава влиза Оливиер "Brain47" Дихус, привлечен под наем от Phantom Academy до края на сезона.

22-годишният ultimate записа среден рейтинг 1.09 с Betclic и помогна на тима да се класира за PGL Букурещ и да спечели CCT 2026 Europe Series 12 след успех над FOKUS. Последният му турнир с отбора беше Stake Ranked Episode 6 в Барселона, където поляците отпаднаха след две загуби.

Снимка: HLTV

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