Легендарният треньор Максим Иванов пред Sportal.bg: Варна е в топ 5 на света, българските деца имат шанс, ако живеят с хокея

Четрикратният носител на Купа Стенли и световноизвестен скил коуч Максим Иванов сподели в интервю пред Sportal.bg впечатленията си от визитата в България и работата с родните таланти. Пред камерата на медията той обясни защо страната ни се е превърнала в негова любима дестинация.

„За първи път съм тук в София и е толкова вълнуващо да бъда тук. Освен това всяко лято провеждам лагер във Варна. Това е наистина страхотно място - с Черно море, чудесна атмосфера и всичко необходимо за изграждането на страхотни спортисти. Варна е вероятно в топ 5 в света! Има страхотни игрища, басейни, тенис кортове, чудесна ледена пързалка, страхотни хотели и плаж, където можеш да съчетаеш перфектно почивката с хокея“.

По думите му основната му цел е да допринесе за популяризирането на спорта и привличането на повече деца към него, което е жизненоважно за спортната нация. Обръщайки се към младите хокеисти у нас, които мечтаят, въпреки отсъствието на традиции от мащаба на Канада или Швейцария, Иванов подчерта, че формулата за успех е универсална.

„Основният съвет е да живееш с хокея. Второто е техниката. Трябва да се фокусираш върху техниката и вниманието към детайла, защото техниката е от голямо значение. И ако правиш нещата правилно, успехът със сигурност ще дойде. Всички хокеисти, както и спортистите във всеки друг спорт, се учат през цялата си спортна кариера. Независимо на колко години си, ти трябва да учиш, да получаваш нови неща - това е важно за всеки спортист“, категоричен е треньорът.

Като част от щаба на Флорида Пантърс, Иванов разкри и рецептата зад шампионската култура на тима.

„Рецептата е тежък труд. Посветихме целия си живот на хокея, на играта, на Купа Стенли. Ако си вършиш работата добре и работиш здраво, ти просто стигаш до успеха“, сподели той, като открои капитана Александър Барков като най-работливия състезател в отбора.

Коментирайки очакванията преди новия сезон в НХЛ и изключително равностойното ниво на отборите, Иванов отбеляза, че борбата едва сега започва.

„Сезонът е дълъг, имаме много мачове и най-важното е как отборът ще играе след Нова година. Първите два месеца от сезона са подготовка за плейофите. Разликата с редовния сезон е огромна, всичко е различно. Плейофите са съвсем друг турнир“.

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