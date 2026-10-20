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Обиколката на Инфантино продължава в Азия

  • 20 окт 2026 | 17:53
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Обиколката на Инфантино продължава в Азия

Президентът на ФИФА Джани Инфантино продължава кампанията си за преизбирането си за шеф на световната футболна централа. Тази седмица той има планирана среща с Азиатската Футболна Конфедерация (AFC). Последните седмици той посети Африка и Карибите, където се срещна с президенти на местни федерации.

Президентът на AFC Шейх Салман бин Ибрахим Ал Калифа в началото отправи критики към плана на Инфантино да продава дялове от турнирите на ФИФА на частни инвеститори, но според “Атлетик” след това Азиатската Футболна Конфедерация изрази подкрепа за швейцареца.

Преброяване на “Асошейтед Прес” показва, че до момента Инфантино има 87 сигурни гласа от 211-те членове на ФИФА. Анализът показва, че той няма да има проблеми да събере мнозинство на изборите през март 2027 г. Основните критици на президента на световната футболна централа са от Европа, но това няма да бъде достатъчно.

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Снимки: Gettyimages

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