Как започна да решава финансовите проблеми ФИС

Новият президент на Международната федерация по ски (ФИС) Александър Оспелт заяви, че световният ръководен орган в ските и сноуборда е започнал да решава финансовите си проблеми.

„Ако продължим по същия начин, ще трупаме структурен дефицит от 20 милиона швейцарски франка всяка година“, коментира Оспелт пред германския всекидневник Suddeutsche Zeitung - публикация, която съвпадна със старта на сезона за Световната купа по ски алпийски дисциплини в Зьолден (Австрия).

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Представителят на Лихтенщайн Александър Оспелт пое поста през юни от противоречивия британско-шведски бизнесмен Йохан Елиаш, пише агенция DPA.

Неговата задача е да изведе ФИС от кризата, като големите национални федерации - членки на организацията, очакват най-вече повече прозрачност и по-добра комуникация.

По данни, собственият капитал на ФИС е намалял почти наполовина в периода между 2021-а и 2025 годива, като Оспелт посочва, че са били взети „погрешни стратегически решения“, които „сега трябва да бъдат коригирани“. Той обясни, че вече са предприети съкращения на разходите за персонал, търсят се нови спонсори, а самият той се е обърнал към Международния олимпийски комитет (МОК) с искане за увеличаване на средствата, които ФИС получава оттам.

„Наистина непопулярна стъпка би била, ако преразгледаме разпределението на средствата към националните федерации. Тази година не сме правили подобно нещо. На първо място, целта е да действаме прозрачно и да дадем възможност на федерациите да изразяват мнението си. В крайна сметка, ние сме „тяхната“ ФИС“, каза той.

Оспелт призна още, че пропастта между ръководството на ФИС и много от националните федерации остава значителна след ерата на Елиаш: „Това, което ме изненада, е взаимното недоверие, натрупано в миналото. Може би вече имаме нов дух и нова смелост, но ще бъде необходим много диалог, за да си върнем това доверие.“

Новият сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини започна с гигантски слалом при жените.

Носителката на кристалния глобус в дисциплината Юлия Шайб (Австрия) не завърши първия манш след падане на пистата, а най-добро време при първото спускане даде актуалната носителка на Световната купа Микаела Шифрин. Американката оглави класирането с 1:07.27 минути.

Вторият манш предстои след 14:30 часа българско време.

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