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Уникален Бруно Дженев се класира за финала на Мастърс турнира до 14 години в Монте Карло

  • 23 окт 2026 | 18:54
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Уникален Бруно Дженев се класира за финала на Мастърс турнира до 14 години в Монте Карло

Българинът Бруно Дженев постигна трета поредна победа и се класира за финала при юношите до 14 години на Мастърс турнира в Монте Карло. В престижната надпревара участват осемте най-добри тенисисти и тенисистки в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години.

Дженев записа третия си успех след 6:1, 6:3 над Оскар Ласковски (Великобритания). Българинът спечели шест поредни гейма, след като Ласковски взе откриващия гейм, и запази предимството си до края на срещата.

След две победи в три сета по-рано през седмицата, включително впечатляващия обрат срещу Мартин Адамча (Словакия), когато изоставаше със сет и 0:5 във втората част, Дженев завърши груповата фаза с три победи и спечели първото място в групата си.

В спор за титлата утре българинът ще играе срещу руснака Рафаел Папоян (Русия), който също завърши груповата фаза с три победи. Съперникът на Дженев е в серия от 14 поредни победи и 28 последователно спечелени сета.

При девойките до 16 години Рая Маркова ще играе утре за седмото място на турнира.

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