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Полишев на турнир за младежи в Тунис

  • 24 окт 2026 | 03:38
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Полишев на турнир за младежи в Тунис

Данаил Полишев от клуб Олимпик се класира 89-и на турнира от Световната купа на рапира за младежи в Хамамет (Тунис).

В надпреварата участваха 138 фехтовачи от 32 държави, а за България се състезаваха Данаил Полишев и Александър Татарски.

Полишев излезе от групите с две победи и три загуби. В елиминациите националът отстъпи в първия кръг пред Естебан Лисбоа де Соуса от Франция с 9:15 и завърши 89-и.

Александър Татарски (Олимпик) записа в групите един успех и четири поражения. В елиминациите той загуби от Леон Готие-Лофтус от Ирландия с 5:15 и раздели 103-104-о място в крайното класиране с Юсеф Масхуди от Тунис, съобщават от БФ Фехтовка.

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