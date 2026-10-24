Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ипсуич

Форест изпусна Ипсуич

  • 24 окт 2026 | 00:11
  • 456
  • 1

Отборите на Ипсуич и Нотингам Форест дадоха старт на осмия кръг в английската Премиър лийг със здрав сблъсък, завършил при равенство 1:1.

Форест не успя да спечели в четвърти пореден мач и остана с равен брой точки с първия в зоната на изпадащите Ковънтри. Новаците от Ипсуич пък се изкачиха в горната половина на таблицата и са по-близо към момента до зона "Европа", отколкото до тройката на дъното.

Момчетата от града на Робин Худ вкараха сравнително ранен гол още в 13-тата минута, когато Неко Уилямс откри резултата. Те обаче се пропукаха малко преди почивката и допуснаха изравняване в 41-вата минута, когато Хулио Енсисо се разписа.

В 49-ата минута имаше и ключова намеса на ВАР. Тогава можеше да се случи нещо ключово, което щеше да постави домакините в много неизгодна позиция, но видеосистемата спести изгонването на Иса Диоп и реферът Томас Брамал му показа само жълт картон.

Самият мач като цяло не бе кой знае колко груб и до края Брамал показа само още един картон, но съперниците не пестяха твърдите влизания, извършвайки общо 20 нарушения. Иначе през втората част Форест бе по-близо до победата, но гостите направиха няколко пропуска.

В 63-тата минута Мурило стреля с глава, а при добавката Муньос също пропусна да се разпише.

В 74-ата минута Делап стреля малко над напречната греда.

В 90-ата минута Калъм Хъдсън-Одой отправи удар, който премина покрай десния страничен стълб.

В добавеното време пък "трактористите" пропуснаха своя голям шанс да измъкнат всичко чрез Джак Кларк.

В следващия кръг Ипсуич ще играе дерби на новаците при визитата на Хъл Сити на 31 октомври (събота) от 17:00 часа българско време. По същото време Нотингам ще пътува до Лондон за гостуване на Брентфорд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 5073
  • 14
Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

  • 23 окт 2026 | 20:23
  • 4933
  • 3
Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

  • 23 окт 2026 | 19:32
  • 9410
  • 118
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 12244
  • 26
Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

  • 23 окт 2026 | 18:11
  • 959
  • 0
Андре Онана се размина без наранявания след верижна катастрофа в Турция

Андре Онана се размина без наранявания след верижна катастрофа в Турция

  • 23 окт 2026 | 18:08
  • 1308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

  • 23 окт 2026 | 20:52
  • 18923
  • 68
Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 13228
  • 76
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 16538
  • 86
Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

  • 23 окт 2026 | 17:22
  • 10581
  • 8
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 12244
  • 26
Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 5073
  • 14