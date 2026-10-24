Форест изпусна Ипсуич

Отборите на Ипсуич и Нотингам Форест дадоха старт на осмия кръг в английската Премиър лийг със здрав сблъсък, завършил при равенство 1:1.
Форест не успя да спечели в четвърти пореден мач и остана с равен брой точки с първия в зоната на изпадащите Ковънтри. Новаците от Ипсуич пък се изкачиха в горната половина на таблицата и са по-близо към момента до зона "Европа", отколкото до тройката на дъното.
Момчетата от града на Робин Худ вкараха сравнително ранен гол още в 13-тата минута, когато Неко Уилямс откри резултата. Те обаче се пропукаха малко преди почивката и допуснаха изравняване в 41-вата минута, когато Хулио Енсисо се разписа.
В 49-ата минута имаше и ключова намеса на ВАР. Тогава можеше да се случи нещо ключово, което щеше да постави домакините в много неизгодна позиция, но видеосистемата спести изгонването на Иса Диоп и реферът Томас Брамал му показа само жълт картон.
Самият мач като цяло не бе кой знае колко груб и до края Брамал показа само още един картон, но съперниците не пестяха твърдите влизания, извършвайки общо 20 нарушения. Иначе през втората част Форест бе по-близо до победата, но гостите направиха няколко пропуска.
В 63-тата минута Мурило стреля с глава, а при добавката Муньос също пропусна да се разпише.
В 74-ата минута Делап стреля малко над напречната греда.
В 90-ата минута Калъм Хъдсън-Одой отправи удар, който премина покрай десния страничен стълб.
В добавеното време пък "трактористите" пропуснаха своя голям шанс да измъкнат всичко чрез Джак Кларк.
В следващия кръг Ипсуич ще играе дерби на новаците при визитата на Хъл Сити на 31 октомври (събота) от 17:00 часа българско време. По същото време Нотингам ще пътува до Лондон за гостуване на Брентфорд.