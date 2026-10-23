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Синът на Тото Волф участва в стряскащ картинг инцидент в Италия

  • 23 окт 2026 | 22:03
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Синът на Тото Волф участва в стряскащ картинг инцидент в Италия

Деветгодишният син на Тото Волф като по чудо се размина без сериозни наранявания след стряскащ картинг инцидент в Италия.

От публикувано видео в социалните мрежи се вижда, че в последна обиколка на състезание на пистата „Витербо“, Джак Волф прави контакт със свой съперник в битката за първата позиция. Това води до завъртане за сина на ръководителя на отбора на Мерцедес във Формула 1, след което негов съперник буквално минава отгоре му.

За щастие Джак Волф е излязал сам от своя карт и след кратка визита в медицинския център е заявил, че иска да се върне на пистата в утрешния ден.

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Снимки: Imago

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