Академик (Свищов) удари Бдин за ЧРД на треньора си

Академик (Свищов) надигра гостуващия му Бдин (Видин) с 4:1 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. С изразителния успех, футболистите на домакините зарадваха старши треньора си Цветомир Младенов, който днес празнува Рожден ден. Първи обаче се радваха бдинци, защото в 36-ата минута лидера им Николай Цветков-Демона вкара гол. 180 секунди преди почивката обаче Кристиян Иванов възстанови равенството. Моментално след началото на втората част, Ивайло Милчев направи обрата факт – 2:1. После Демона пропусна да изравни от дузпа в 51-ата минута. В 56-ата пък Митко Русанов реализира третото попадение за „студентите“. Накрая на мача, Милчев се разписа за втори път.

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