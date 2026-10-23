Отборите на НСА станаха университетски шампиони по тенис на маса

Отборите на Националната спортна академия (НСА) при жените и при мъжете спечелиха Националния университетски шампионат по тенис на маса Есен 2026, който се проведе в Свищов.

Домакин на двудневната надпревара, организирана от Асоциацията за университетски спорт (АУС) „Академик“, бе Стопанска академия (СА) „Димитър Апостолов Ценов“.

В шампионата, който се проведе в реновираната спортна зала в Корпус Юг при Свищовската академия, участваха мъжки и женски състави от Национална спортна академия „Васил Левски“, Техническия университет в София, Шуменския университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Софийския университет „Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Медицинския университет във Варна и домакините от СА „Димитър А. Ценов“.

По повод своята 90-годишнина, свищовското висше училище бе удостоено с плакет от АУС „Академик“.

Шампионските купи в надпреварата и в двете категории - жени отборно и мъже отборно, завоюваха отборите на НСА. При жените на второ място е Софийският университет, а на трето Пловдивският университет. Сребърните отличия при мъжете завоюва отборът на Пловдивския университет, а бронзът е за Шуменския университет.

Младият талант в българския национален отбор по тенис на маса Йоан Величков уважи надпреварата в дунавския град и бе част от отбора на НСА, където е студент в първи курс с треньорски профил по тенис на маса. През юли Величков спечели два медала на Европейското първенство по тенис на маса за юноши до 19 години в Гондомар (Португалия). Тогава той се окичи със сребро на двойки и с бронз в индивидуалната надпревара.

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